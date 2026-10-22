$!Asesinan a balazos a ‘El Bebé’ durante emboscada en Guasave

GUASAVE. _ Un ataque a balazos perpetrado de carro a carro dejó como saldo un hombre sin vida la noche del miércoles luego de que sujetos armados lo emboscaran y le dispararan a quemarropa mientras conducía su vehículo en las inmediaciones de la comunidad de Las Ladrilleras de Ocoro, perteneciente a la alcaldía central de este municipio.
El atentado ocurrió aproximadamente a las 21:50 horas sobre la calle Rubí. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, la víctima transitaba a bordo de un automóvil Chevrolet Ónix, color gris y de modelo reciente, cuando fue alcanzada por los agresores, quienes abrieron fuego de manera directa contra la unidad antes de darse a la fuga con rumbo incierto.
Tras la alerta generada por las detonaciones, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Guardia Nacional acudieron al sitio del ataque. Al revisar el vehículo, el cual presentaba múltiples perforaciones en la carrocería del lado izquierdo, los uniformados localizaron a la persona herida, determinando que ya no contaba con signos vitales.
El hoy fallecido fue identificado en el lugar como Jesús “N”, alias “El Bebé”, de 35 años de edad, quien tenía su domicilio en la misma localidad donde se registraron los hechos.
La escena del crimen fue acordonada por las fuerzas de seguridad para preservar los indicios biológicos y balísticos. Más tarde, personal de Servicios Periciales y agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) procedieron con el levantamiento de evidencias e iniciaron las pesquisas de campo.
Finalmente, el cuerpo fue trasladado a una casa funeraria local para practicarle la necropsia de ley correspondiente e integrar los datos a la carpeta de investigación iniciada por el delito de homicidio doloso.