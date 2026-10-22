$!Asesinan a balazos a ‘El Bebé’ durante emboscada en Guasave

GUASAVE. _ Un ataque a balazos perpetrado de carro a carro dejó como saldo un hombre sin vida la noche del miércoles luego de que sujetos armados lo emboscaran y le dispararan a quemarropa mientras conducía su vehículo en las inmediaciones de la comunidad de Las Ladrilleras de Ocoro, perteneciente a la alcaldía central de este municipio.

El atentado ocurrió aproximadamente a las 21:50 horas sobre la calle Rubí. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, la víctima transitaba a bordo de un automóvil Chevrolet Ónix, color gris y de modelo reciente, cuando fue alcanzada por los agresores, quienes abrieron fuego de manera directa contra la unidad antes de darse a la fuga con rumbo incierto.

Tras la alerta generada por las detonaciones, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Guardia Nacional acudieron al sitio del ataque. Al revisar el vehículo, el cual presentaba múltiples perforaciones en la carrocería del lado izquierdo, los uniformados localizaron a la persona herida, determinando que ya no contaba con signos vitales.