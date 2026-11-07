$!Asesinan a balazos a ex beisbolista sobre el bulevar Niños Héroes en Villa Unión, Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue asesinado con disparos de arma de fuego la mañana de este sábado en la sindicatura de Villa Unión, perteneciente a Mazatlán.
El reporte del ataque se emitió a las 08:30 horas sobre el bulevar Niños Héroes, entre las calles Francisco I. Madero y Jesús Carranza, donde la víctima quedó tendida sobre la banqueta, junto a un automóvil Nissan Versa de color blanco.
Según versiones en el lugar, hombres armados le dispararon a la víctima que se encontraba recargado sobre su auto con el que prestaba servicio de transporte a través de una plataforma digital.
Tras el ataque los perpetradores del ataque abordaron un vehículo y huyeron del lugar.
Paramédicos de Bomberos Veteranos de Villa Unión, trataron de brindar los primeros auxilios al hombre caído, pero solo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
La zona fue acordonada por las autoridades mientras se realizaban las diligencias correspondientes.
El occiso fue identificado como Enrique “N”, de 57 años de edad y trascendió que fue beisbolista profesional.