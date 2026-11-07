$!Asesinan a balazos a ex beisbolista sobre el bulevar Niños Héroes en Villa Unión, Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue asesinado con disparos de arma de fuego la mañana de este sábado en la sindicatura de Villa Unión, perteneciente a Mazatlán.

El reporte del ataque se emitió a las 08:30 horas sobre el bulevar Niños Héroes, entre las calles Francisco I. Madero y Jesús Carranza, donde la víctima quedó tendida sobre la banqueta, junto a un automóvil Nissan Versa de color blanco.

Según versiones en el lugar, hombres armados le dispararon a la víctima que se encontraba recargado sobre su auto con el que prestaba servicio de transporte a través de una plataforma digital.

Tras el ataque los perpetradores del ataque abordaron un vehículo y huyeron del lugar.