$!Asesinan a balazos a ex Comandante de la Policía Municipal de Navolato en Campo Berlín

Pedro Miranda Osuna, ex Comandante en la Policía Municipal de Navolato, fue asesinado a tiros durante la tarde de este martes en las inmediaciones de Campo Berlín, en el citado municipio.
El ex oficial, de 66 años de edad, fue acribillado cuando transitaba en un vehículo Honda Civic color blanco, por la carretera 5 de Mayo, cerca de la sindicatura Villa Ángel Flores, La Palma.
Según registros, la víctima tenía casi 9 años jubilado de la corporación, de la cual dejó de formar parte en 2017.
El occiso quedó a bordo de la unidad, en el asiento del conductor, donde perdió la vida de manera inmediata tras el ataque.
La unidad presentó varios impactos de bala en el parabrisas, y sobre el carril de oriente a poniente quedaron regados casquillos de grueso calibre.
Al punto del ataque se trasladaron elementos de la Policía Municipal de Navolato, así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Marina, quienes confirmaron la identidad ante familiares del ex agente.