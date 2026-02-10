$!Asesinan a balazos a ex Comandante de la Policía Municipal de Navolato en Campo Berlín

Pedro Miranda Osuna, ex Comandante en la Policía Municipal de Navolato, fue asesinado a tiros durante la tarde de este martes en las inmediaciones de Campo Berlín, en el citado municipio.

El ex oficial, de 66 años de edad, fue acribillado cuando transitaba en un vehículo Honda Civic color blanco, por la carretera 5 de Mayo, cerca de la sindicatura Villa Ángel Flores, La Palma.

Según registros, la víctima tenía casi 9 años jubilado de la corporación, de la cual dejó de formar parte en 2017.