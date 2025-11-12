$!Asesinan a balazos a Francisco dentro de su casa en San Pedro, Navolato

La noche de este miércoles fue asesinado a balazos un hombre identificado como Francisco de 52 años de edad, dentro de su domicilio en la sindicatura de San Pedro, Navolato.

La agresión se cometió dentro de un inmueble ubicado a la orilla de la carretera Culiacán-Navolato, a la altura del kilómetro 141, a un costado de una casa funeraria.