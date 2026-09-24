$!Asesinan a balazos a hombre afuera de expendio en Loma de Tamazula, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos afuera de un expendio durante la noche de este jueves en la Colonia Loma de Tamazula, al noreste de Culiacán.

El atentado ocurrió sobre la Avenida Tamazula, entre las calles Río Culiacán y Río Amazonas, cerca de las 20:00 horas de este 24 de septiembre.

Hasta el momento el agredido no ha sido identificado por las autoridades ni por familiares en el sitio.