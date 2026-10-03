$!Asesinan a balazos a hombre afuera de su domicilio en la Díaz Ordaz, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un vecino de la Colonia Díaz Ordaz fue asesinado a balazos este sábado 3 de octubre cuando se encontraba sentado en la banqueta afuera de su domicilio.
El ataque armado se registró en la esquina de las calles Pino y Sauce, en las inmediaciones de la Parroquia Espíritu Santo.
Tras el reporte de la agresión, elementos de seguridad y paramédicos se movilizaron al lugar para brindar atención a la víctima.
Sin embargo, al arribar, los socorristas confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.
El cuerpo quedó tendido sobre la banqueta, mientras autoridades resguardaron el área para las diligencias correspondientes.
Hasta el momento no se ha informado sobre la identidad de la víctima.