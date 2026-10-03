$!Asesinan a balazos a hombre afuera de su domicilio en la Díaz Ordaz, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un vecino de la Colonia Díaz Ordaz fue asesinado a balazos este sábado 3 de octubre cuando se encontraba sentado en la banqueta afuera de su domicilio.

El ataque armado se registró en la esquina de las calles Pino y Sauce, en las inmediaciones de la Parroquia Espíritu Santo.