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Violencia

Asesinan a balazos a hombre afuera de tienda de la Colonia Emiliano Zapata, en Culiacán

La víctima fue atacada directamente cuando intentaba ingresar al establecimiento este jueves; permanece sin identificar
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
06/08/2026 19:59
06/08/2026 19:59

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos la tarde-noche de este jueves 6 de agosto en la puerta de entrada a una tienda de conveniencia de la Colonia Emiliano Zapata, al sur de Culiacán.

El ataque ocurrió cuando la víctima pretendía ingresar al establecimiento y fue agredido a tiros directamente en la cabeza y abdomen, lo que provocó su muerte instantánea.

Autoridades ubicaron la escena del crimen en el cruce de la Avenida Revolución y la Calle Plan de Iguala, aproximadamente a las 19:00 horas.

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El occiso permanece sin identificar y, mediante reconocimiento visual, pudo apreciarse que es un hombre de aproximadamente 40 años de edad, complexión regular y tez morena.

Al momento de los hechos, vestía una playera azul, pantalón negro y tenis rojos con negro.

Tras el homicidio, personal de la tienda fue evacuado por agentes ministeriales para ser entrevistado, mientras que corporaciones acordonaron el perímetro para preservar indicios y peritos de Fiscalía General del Estado se encargaron de las diligencias de campo.

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