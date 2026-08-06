$!Asesinan a balazos a hombre afuera de tienda de la Colonia Emiliano Zapata, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos la tarde-noche de este jueves 6 de agosto en la puerta de entrada a una tienda de conveniencia de la Colonia Emiliano Zapata, al sur de Culiacán.

El ataque ocurrió cuando la víctima pretendía ingresar al establecimiento y fue agredido a tiros directamente en la cabeza y abdomen, lo que provocó su muerte instantánea.

Autoridades ubicaron la escena del crimen en el cruce de la Avenida Revolución y la Calle Plan de Iguala, aproximadamente a las 19:00 horas.