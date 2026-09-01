Asesinan a balazos a hombre afuera de un abarrotes en Villa Unión, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este martes en calles de la sindicatura de Villa Unión, cuando se encontraba afuera de un abarrotes.

A las 19:55 horas se reportó a las autoridades sobre detonaciones de disparos en la esquina de las calles 20 de Noviembre y Arroyo de la Selva, en la Colonia Margarita Maza de Juárez.

Según testigos, la víctima se encontraba afuera de una tienda de abarrotes cuando desde un auto en movimiento le dispararon hombres armados hasta verlo caer.

Paramédicos de Bomberos Veteranos Villa Unión llegaron al lugar para brindar los primeros auxilios al hombre, pero este ya no contaba con signos vitales, por lo que solo cubrieron su cuerpo con una sábana clínica.

Al momento se desconoce la identidad del occiso.