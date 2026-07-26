Asesinan a balazos a hombre al llegar a una casa de la Renato Vega Amador, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre identificado como José Ángel “N” fue asesinado a balazos la noche del sábado en un domicilio de la colonia Renato Vega Amador, en el sector suroriente de Culiacán.

De acuerdo con información obtenida, la agresión ocurrió aproximadamente a las 22:30 horas del 25 de julio, cuando la persona llegaba a una vivienda ubicada por la calle Oso, entre Gamo y Puma.

Una vez que el hombre ingresó a la cochera del lugar a bordo de un vehículo, sujetos desconocidos le dispararon en repetidas ocasiones.

La víctima fue hallada sin vida al interior de un vehículo Honda Acura, el cual quedó varado dentro de la cochera.

La zona fue acordonada por personal de seguridad que atendió y confirmó el crimen, para que posteriormente agentes de Fiscalía General del Estado se hicieran cargo de las diligencias correspondientes.