Asesinan a balazos a hombre con problemas para caminar en la colonia Agustina Ramírez, en Culiacán

Un hombre de 45 años de edad, identificado como Julio César “N”, fue asesinado a balazos la noche de este viernes 14 de noviembre en la colonia Agustina Ramírez, al norte de Culiacán. La víctima utilizaba una andadera para desplazarse, lo que le impidió ponerse a salvo durante el ataque.

De acuerdo con los informes del hecho, eran alrededor de las 23:00 horas cuando Julio César convivía con otras personas afuera de un domicilio ubicado sobre la calle Polo Sur, entre Eclipse y el andador Círculo del Sol, cuando sujetos armados que pasaban por el área abrieron fuego contra ellos.

Mientras los demás lograron correr para refugiarse, la víctima fue alcanzada por los impactos y cayó junto a su andadera azul, entre una camioneta Ford y un vehículo Gran Victoria blanco.

El ataque fue reportado al número de emergencias 911, lo que movilizó a elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. Cabe señalar que en la fachada de una vivienda cercana quedaron visibles múltiples impactos de bala en paredes y ventanas.

Paramédicos de Cruz Roja oficializaron el fallecimiento, mientras que peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo el procesamiento de la escena, aseguraron casquillos de arma larga y siguieron con las indagaciones del caso.