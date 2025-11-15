Seguridad
Asesinan a balazos a hombre con problemas para caminar en la colonia Agustina Ramírez, en Culiacán

Julio César, de 45 años, fue atacado con disparos de arma de fuego cuando se encontraba afuera de un domicilio conviviendo con otras personas. La víctima usaba una andadera para poder caminar
Noroeste/Redacción
15/11/2025 08:08
Un hombre de 45 años de edad, identificado como Julio César “N”, fue asesinado a balazos la noche de este viernes 14 de noviembre en la colonia Agustina Ramírez, al norte de Culiacán. La víctima utilizaba una andadera para desplazarse, lo que le impidió ponerse a salvo durante el ataque.

De acuerdo con los informes del hecho, eran alrededor de las 23:00 horas cuando Julio César convivía con otras personas afuera de un domicilio ubicado sobre la calle Polo Sur, entre Eclipse y el andador Círculo del Sol, cuando sujetos armados que pasaban por el área abrieron fuego contra ellos.

Mientras los demás lograron correr para refugiarse, la víctima fue alcanzada por los impactos y cayó junto a su andadera azul, entre una camioneta Ford y un vehículo Gran Victoria blanco.

El ataque fue reportado al número de emergencias 911, lo que movilizó a elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. Cabe señalar que en la fachada de una vivienda cercana quedaron visibles múltiples impactos de bala en paredes y ventanas.

Paramédicos de Cruz Roja oficializaron el fallecimiento, mientras que peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo el procesamiento de la escena, aseguraron casquillos de arma larga y siguieron con las indagaciones del caso.

