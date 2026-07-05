$!Asesinan a balazos a hombre dentro de un vehículo en la colonia Rancho Contento, en Culiacán

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este domingo 5 de julio cuando circulaba a bordo de un vehículo por calles de la colonia Rancho Contento, en Culiacán.

El ataque fue reportado alrededor de las 15:00 horas en el cruce del bulevar Elbert y la calle Potrero, luego de que al número de emergencias 911 se alertara sobre una persona lesionada por disparos de arma de fuego.

Elementos del Ejército Mexicano acudieron como primeros respondientes y localizaron a la víctima al interior de un Hyundai negro, el cual presentaba múltiples impactos de bala en la carrocería.