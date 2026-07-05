$!Asesinan a balazos a hombre dentro de un vehículo en la colonia Rancho Contento, en Culiacán

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este domingo 5 de julio cuando circulaba a bordo de un vehículo por calles de la colonia Rancho Contento, en Culiacán.
El ataque fue reportado alrededor de las 15:00 horas en el cruce del bulevar Elbert y la calle Potrero, luego de que al número de emergencias 911 se alertara sobre una persona lesionada por disparos de arma de fuego.
Elementos del Ejército Mexicano acudieron como primeros respondientes y localizaron a la víctima al interior de un Hyundai negro, el cual presentaba múltiples impactos de bala en la carrocería.
De acuerdo con la información preliminar, el hombre fue interceptado por civiles armados mientras conducía por el sector, quienes le dispararon en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga.
Paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio para brindarle atención médica; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que el cuerpo permaneció en el interior de la unidad.
La circulación sobre el bulevar fue restringida mientras elementos militares resguardaban la escena. Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de evidencias para integrar la carpeta de investigación.