Asesinan a balazos a hombre dentro del panteón de Urías en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre quedó tendido sin vida entre las lápidas del conocido como panteón de Urías, colindante al Fraccionamiento Alborada.

El ataque se registró a las 23:30 horas del martes en la esquina de las calles San Juan y San Vicente.

Al parecer, hombres armados llegaron en motocicleta hasta la mencionada esquina donde se encontraba la víctima, que al intuir sus intenciones se echó a correr con dirección al panteón para ocultarse, pero fue alcanzado por las balas y quedó sin vida entre las lápidas.

Paramédicos de Bomberos Veteranos que llegaron al lugar para brindar ayuda al baleado, solo comprobaron que se encontraba sin signos vitales a causa de los impactos recibidos.

La zona fue acordonada y resguardada por los policías municipales hasta la llegada del personal de la Fiscalía General del Estado.