Asesinan a balazos a hombre en la colonia Allende de Mazatlán; suman 2 homicidios en 24 horas

MAZATLÁN. _ Un hombre fue asesinado a balazos la mañana de este lunes en la colonia Salvador Allende, en Mazatlán, donde quedó sin vida sobre el pavimento; el crimen ocurrió a pocas cuadras de otro homicidio registrado en el mismo sector durante las últimas horas.

La víctima fue identificada como Francisco “N”. El reporte sobre detonaciones de arma de fuego se recibió alrededor de las 09:40 horas, en la calle Alfredo V. Bonfil de dicha colonia.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, sujetos armados que viajaban a bordo de una motocicleta llegaron hasta donde se encontraba la víctima y le dispararon en al menos cuatro ocasiones a corta distancia. Tras la agresión, los responsables huyeron del sitio.

Durante las diligencias periciales, autoridades localizaron un arma de fuego tipo revólver que Francisco “N” portaba a la altura de la cintura.

La zona fue acordonada y resguardada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, mientras peritos y agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado realizaron los trabajos correspondientes para integrar la carpeta de investigación.