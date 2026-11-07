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Violencia

Asesinan a balazos a hombre en la colonia Klein, en Mazatlán

La víctima fue atacada la noche de este sábado por hombres armados dentro del callejón donde se ubica su vivienda
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
07/11/2026 20:21
07/11/2026 20:21

MAZATLÁN._ Un hombre perdió la vida luego de ser atacado con disparos de arma de fuego la noche de este sábado 7 de noviembre en la colonia Klein.

El hecho se registró a las 19:15 horas sobre las calles Jesús Pineda Plasencia y Martiniano M. Ayala, donde segun testigos, hombres armados ingresaron hasta el callejón donde se ubica la vivienda de la víctima y le dispararon, para posteriormente huir sin ser detenidos por las autoridades.

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Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como policías municipales, quienes acordonaron la zona.

Socorristas de Cruz Roja acudieron para tratar de brindar los primeros auxilios a la víctima, pero ya no contaba con signos vitales.

Peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las diligencias de ley.

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