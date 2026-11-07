$!Asesinan a balazos a hombre en la colonia Klein, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre perdió la vida luego de ser atacado con disparos de arma de fuego la noche de este sábado 7 de noviembre en la colonia Klein.

El hecho se registró a las 19:15 horas sobre las calles Jesús Pineda Plasencia y Martiniano M. Ayala, donde segun testigos, hombres armados ingresaron hasta el callejón donde se ubica la vivienda de la víctima y le dispararon, para posteriormente huir sin ser detenidos por las autoridades.