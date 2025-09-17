$!Asesinan a balazos a hombre en la colonia La Cascada, Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue asesinado a balazos en una vivienda ubicada en la colonia La Cascada, en el sector Las Coloradas, en la capital Sinaloense. La víctima, aún no identificada oficialmente, presentaba múltiples impactos de bala.
El hecho se registró minutos después de las 14:20 horas de este miércoles 16, en la calle José María Luis Mora, entre Laureles y Oso. Vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego, lo que alertó a las autoridades.
Al llegar al lugar, elementos de seguridad pública confirmaron que en un domicilio de la zona se encontraba el cuerpo de un hombre sin vida, tendido boca abajo a un costado de una silla. Se le describió como de tez morena y complexión delgada. Se informó que la vivienda donde se encontró el cuerpo también presentaba daños.
Personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa se trasladó al lugar para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y recabar indicios. Posteriormente, ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley y su identificación oficial.