$!Asesinan a balazos a hombre en la colonia La Cascada, Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue asesinado a balazos en una vivienda ubicada en la colonia La Cascada, en el sector Las Coloradas, en la capital Sinaloense. La víctima, aún no identificada oficialmente, presentaba múltiples impactos de bala.

El hecho se registró minutos después de las 14:20 horas de este miércoles 16, en la calle José María Luis Mora, entre Laureles y Oso. Vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego, lo que alertó a las autoridades.