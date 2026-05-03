Asesinan a balazos a hombre en la plazuela de Caimanero, en Mocorito

Un hombre fue asesinado a balazos la mañana de este domingo 3 de mayo en la plazuela de la comunidad de Caimanero, en Mocorito.

El occiso fue reconocido como Jesús Conrado “N”, de 50 años de edad, quien murió a espaldas de una cancha de baloncesto.

Los hechos fueron reportados a autoridades aproximadamente a las 08:30 horas.

Tras la agresión, los responsables lograron huir del lugar sin ser identificados por las autoridades.

Al sitio se trasladó la Policía Municipal para acordonar la zona y dar fe del hecho, y posteriormente solicitó apoyo de la Fiscalía General del Estado para iniciar las indagatorias y recoger el cadáver.