$!Asesinan a balazos a hombre en Lomas de Tamazula, Culiacán

Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este lunes al interior de un domicilio ubicado en la colonia Lomas de Tamazula, al oriente de Culiacán, luego de ser atacado por dos sujetos armados que se desplazaban en una motocicleta.
La víctima fue identificada como Francisco Iván “N”, de 40 años de edad. El hecho violento se registró alrededor de las 23:40 horas, sobre el cruce de las calles Venus y Benito Flores.
De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, dos motociclistas arribaron al domicilio donde se encontraba Francisco Iván y, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones, provocándole la muerte de manera inmediata.
En la escena del crimen fueron localizados y asegurados al menos 17 casquillos percutidos de armas de alto calibre, lo que evidencia la intensidad del ataque.
El área fue acordonada por elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mientras personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios para integrar la carpeta de investigación.