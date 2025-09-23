$!Asesinan a balazos a hombre mientras estaba sobre su motocicleta en Mazatlán

MAZATLÁN._ Montado sobre su moto quedó sin vida un hombre luego de ser atacado a balazos la noche de este martes.
Los hechos se registraron a las 22:00 horas en la avenida Acapulco, esquina con la calle Platanera de la colonia Hacienda de Urías.
Al parecer, el motociclista se encontraba reunido con otros amigos bajo un árbol a orillas de la avenida cuando, según testigos, un desconocido llegó al lugar y descargó a quemarropa un arma corta, causando cinco heridas en la víctima, una en la cabeza.
Paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar para tratar de auxiliar al baleado, pero ya no contaba con signos vitales.
La zona fue acordonada por policías Municipales, efectivos del Ejército y Marina.
Peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de procesar la escena del crimen y personal del Servicio Médico Forense de levantar el cadáver.
Al momento no se proporcionaron los generales del occiso, pero se dijo que era un hombre de entre 30 a 35 años de edad.