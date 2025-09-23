$!Asesinan a balazos a hombre mientras estaba sobre su motocicleta en Mazatlán

MAZATLÁN._ Montado sobre su moto quedó sin vida un hombre luego de ser atacado a balazos la noche de este martes.

Los hechos se registraron a las 22:00 horas en la avenida Acapulco, esquina con la calle Platanera de la colonia Hacienda de Urías.

Al parecer, el motociclista se encontraba reunido con otros amigos bajo un árbol a orillas de la avenida cuando, según testigos, un desconocido llegó al lugar y descargó a quemarropa un arma corta, causando cinco heridas en la víctima, una en la cabeza.