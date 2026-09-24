$!Asesinan a balazos a hombre por el Bulevar Leyva Solano, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre murió asesinado a balazos durante la tarde de este jueves por el Bulevar Gabriel Leyva Solano, en las inmediaciones del primer cuadro de Culiacán.

De manera inicial, la persona fue reconocida con el alias de “El Pepe”, presuntamente oriundo del estado de Coahuila. No se ha revelado su nombre, edad ni lugar de residencia.

El hecho ocurrió por la banqueta a la orilla del carril de oriente a poniente; casi enfrente del Panteón Civil y muy cerca de la Estación de Bomberos, alrededor de las 17:30 horas.