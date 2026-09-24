$!Asesinan a balazos a hombre por el Bulevar Leyva Solano, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre murió asesinado a balazos durante la tarde de este jueves por el Bulevar Gabriel Leyva Solano, en las inmediaciones del primer cuadro de Culiacán.
De manera inicial, la persona fue reconocida con el alias de “El Pepe”, presuntamente oriundo del estado de Coahuila. No se ha revelado su nombre, edad ni lugar de residencia.
El hecho ocurrió por la banqueta a la orilla del carril de oriente a poniente; casi enfrente del Panteón Civil y muy cerca de la Estación de Bomberos, alrededor de las 17:30 horas.
La persona portaba una gorra negra qur quedó tirada sobre la banqueta, mientras que la víctima quedó tendida bocarriba.
Hasta el momento no se han dado a conocer datos respecto a los presuntos responsables, que se dieron a la fuga tras el ataque.
El sitio fue acordonado por personal del Eército Mexicano, y dejó la escena a disposición de la Fiscalía General del Estado para las diligencias correspondientes.