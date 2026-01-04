$!Asesinan a balazos a Jesús Rogelio en la colonia Amado Nervo, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue encontrado asesinado a balazos la mañana de este domingo dentro de una casa en la colonia Amado Nervo, en Culiacán.
El occiso fue identificado por familiares como Jesús Rogelio “N”, de 42 años de edad, quien residía en el mismo lugar.
El hecho fue dentro de una vivienda ubicada sobre la calle Cerro Mojolo, entre calle Segunda y Luciérnaga.
De acuerdo con reportes en el lugar, el hombre habría muerto tras una agresión al domicilio ocurrida la tarde del sábado.
Sin embargo, fue hasta este 4 de enero que familiares acudieron al no tener información sobre su paradero, y confirmaron su muerte.
Al lugar se movilizó personal del Ejército Mexicano para asegurar la escena, y de la Fiscalía General del Estado para dar fe del homicidio y continuar con las diligencias correspondientes.