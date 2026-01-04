$!Asesinan a balazos a Jesús Rogelio en la colonia Amado Nervo, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue encontrado asesinado a balazos la mañana de este domingo dentro de una casa en la colonia Amado Nervo, en Culiacán.

El occiso fue identificado por familiares como Jesús Rogelio “N”, de 42 años de edad, quien residía en el mismo lugar.

El hecho fue dentro de una vivienda ubicada sobre la calle Cerro Mojolo, entre calle Segunda y Luciérnaga.