Asesinan a balazos a Jorge Giovanni en la colonia Alcanfores, en Navolato

Un hombre a bordo de una motocicleta fue asesinado a balazos la tarde de este lunes 18 de agosto de 2025 en la colonia Alcanfores, en el municipio de Navolato.

La víctima fue identificada como Jorge Giovanni, de 32 años de edad, originario del poblado La Cruz de Navito, municipio de Eldorado, y con domicilio en Navolato.

Según reportes, Jorge Giovanni se encontraba viajando en una motocicleta Itálika color negra cuando civiles armados lo agredieron a tiros desde un vehículo en movimiento.

Ante el ataque, el hombre terminó cayendo de la unidad ligera y perdió la vida casi de manera instantánea tras recibir múltiples impactos de arma de fuego en el cuerpo y el cráneo.

El homicidio se registró alrededor de las 18:30 horas en la avenida Jesús Almada, a unos 800 metros al poniente del panteón municipal, sin embargo se reporta que la víctima fue baleada desde la calle Ignacio Allende. El hombre cayó en medio de la vialidad junto a la motocicleta y murió instantes después, mientras que los responsables huyeron con rumbo desconocido.

Las autoridades de seguridad arribaron para dar fe del hecho y se desplegaron para vigilar la zona. En el lugar se aseguraron varios casquillos de arma de grueso calibre, los cuales fueron recogidos como evidencia.

Se espera la intervención de los agentes de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias de campo correspondientes. El cuerpo será trasladado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar los exámenes de necropsia.