$!Asesinan a balazos a joven, de 17 años en Rincón del Parque, en Culiacán

Un joven de 17 años de edad reconocido como Joshua fue asesinado a balazos durante la noche de este martes en el fraccionamiento Rincón del Parque, en Culiacán.
Los hechos ocurrieron al interior de un domicilio de la calle Cuarto Poder, casi esquina con la calle Constituyente Natividad Macías.
La agresión fue reportada alrededor de las 19:00 horas y confirmada en la escena por personal del Ejército Mexicano.
Personal castrense aseguró el área y dio paso a las diligencias de la Fiscalía General del Estado, quienes procedieron al levantamiento del cadáver y se retiraron del lugar.
Con este crimen, asciende a 82 la cifra de menores de edad que han sido privados de la vida en distintos hechos en Sinaloa, desde el 9 de septiembre del 2024 hasta la fecha, bajo el contexto de una crisis de seguridad.