$!Asesinan a balazos a joven, de 17 años en Rincón del Parque, en Culiacán

Un joven de 17 años de edad reconocido como Joshua fue asesinado a balazos durante la noche de este martes en el fraccionamiento Rincón del Parque, en Culiacán.

Los hechos ocurrieron al interior de un domicilio de la calle Cuarto Poder, casi esquina con la calle Constituyente Natividad Macías.

La agresión fue reportada alrededor de las 19:00 horas y confirmada en la escena por personal del Ejército Mexicano.