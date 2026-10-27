$!Asesinan a balazos a joven de 19 años en la colonia Independencia, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un joven identificado como Alexis “N”, de 19 años, fue asesinado a balazos la mañana de este martes 27 de octubre, cuando se encontraba afuera de su domicilio, en la colonia Independencia, en Mazatlán. El ataque ocurrió sobre la avenida Circunvalación, donde sujetos armados arribaron al lugar y dispararon contra la víctima, quien se encontraba en la banqueta.

Tras recibir el reporte de la agresión, paramédicos de Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle atención de emergencia; sin embargo, al revisar al joven confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Familiares identificaron a la víctima en el lugar de los hechos.