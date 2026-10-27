Seguridad
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Ataque directo

Asesinan a balazos a joven de 19 años en la colonia Independencia, en Mazatlán

Alexis “N”, se encontraba afuera de su domicilio cuando fue interceptado por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones hasta privarlo de la vida
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
27/10/2026 10:59
27/10/2026 10:59

MAZATLÁN._ Un joven identificado como Alexis “N”, de 19 años, fue asesinado a balazos la mañana de este martes 27 de octubre, cuando se encontraba afuera de su domicilio, en la colonia Independencia, en Mazatlán.

El ataque ocurrió sobre la avenida Circunvalación, donde sujetos armados arribaron al lugar y dispararon contra la víctima, quien se encontraba en la banqueta.

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Tras recibir el reporte de la agresión, paramédicos de Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle atención de emergencia; sin embargo, al revisar al joven confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Familiares identificaron a la víctima en el lugar de los hechos.

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Elementos del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Marina y de corporaciones policiacas locales acudieron al sitio y acordonaron el área para resguardar la escena.

Posteriormente, personal de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y ordenar el traslado del cuerpo del joven a las instalaciones del Servicio Médico Forense.

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