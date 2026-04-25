Asesinan a balazos a joven de 20 años en el Fraccionamiento Santa Rocío, en Culiacán

Un joven de 20 años fue asesinado a balazos durante la madrugada de este sábado, al interior de una vivienda ubicada en el Fraccionamiento Santa Rocío, al surponiente de Culiacán.

La víctima del hecho fue identificada como Fernando “N”, a quien hombres armados dispararon en repetidas ocasiones hasta dejarlo sin vida.

De acuerdo con los reportes oficiales, aproximadamente a las 00:15 horas de este 25 de abril, los responsables irrumpieron en su domicilio, sobre la Calle Monte Basan, cerca de Desierto de Zin, y cometieron el ataque.

El joven perdió la vida de manera instantánea en el lugar del hecho, por lo que se movilizaron corporaciones de seguridad al sitio.

Al lugar arribaron elementos ministeriales de la Fiscalía General del Estado, que se encargaron de recabar las evidencias en la escena, mientras que el Servicio Médico Forense apoyó con el levantamiento del cuerpo.