$!Asesinan a balazos a joven de 20 años en la Colonia Toledo Corro, en Culiacán

La víctima fue identificada como Miguel Ángel “N”, de 20 años, originario de la sindicatura de Costa Rica, de este municipio.

La noche de este miércoles fue asesinado a balazos un hombre por las calles de la Colonia Antonio Toledo Corro, al sur de Culiacán.

Los hechos se reportaron alrededor de las 23:30 horas de este 24 de diciembre, en el entronque de la Avenida 21 de Marzo con la Calle Mina La Valenciana.

Al lugar se movilizó personal paramédico de Grupo Gerum, sin embargo, al llegar confirmaron que el masculino no contaba con signos vitales.

La escena fue acordonada por personal del Ejército Mexicano, para la intervención de agentes ministeriales.