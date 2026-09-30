$!Asesinan a balazos a joven de 22 años por el Bulevar Agricultores, en Culiacán

CULIACÁN._ Un joven de 22 años, identificado como José Ángel, fue asesinado a balazos la noche de este miércoles en la Colonia La Esperanza, sobre el Bulevar Agricultores en Culiacán.

Los hechos se reportaron alrededor de las 20:15 horas frente a un establecimiento de venta de snacks, casi esquina con la Calle Eulogio Parra.

Dentro de la escena del crimen quedó abandonada una motocicleta negra con naranja, que presuntamente sería propiedad del joven atacado.