$!Asesinan a balazos a joven de 26 años en la colonia 4 de Marzo, en Culiacán

Un joven identificado como Christopher, de 26 años de edad, fue asesinado a balazos la noche de este lunes 6 de julio frente a un domicilio ubicado en la colonia 4 de Marzo, al norte de Culiacán.
El ataque fue reportado alrededor de las 20:20 horas sobre la calle Buenaventura, en el cruce con la calle Del Triunfo, luego de que al número de emergencias 911 se alertara sobre una persona lesionada por disparos de arma de fuego.
De acuerdo con los primeros informes, Christopher se encontraba sobre la banqueta cuando fue interceptado por al menos un hombre armado, quien le disparó en repetidas ocasiones antes de escapar del lugar.
Elementos de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército Mexicano acudieron como primeros respondientes y localizaron al joven tendido sobre la banqueta con múltiples heridas de bala.
Paramédicos de Cruz Roja Mexicana intentaron brindarle atención médica; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que el cuerpo fue cubierto con una manta azul.
La zona fue acordonada por las autoridades para preservar los indicios, mientras agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes.