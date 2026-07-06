$!Asesinan a balazos a joven de 26 años en la colonia 4 de Marzo, en Culiacán

Un joven identificado como Christopher, de 26 años de edad, fue asesinado a balazos la noche de este lunes 6 de julio frente a un domicilio ubicado en la colonia 4 de Marzo, al norte de Culiacán.

El ataque fue reportado alrededor de las 20:20 horas sobre la calle Buenaventura, en el cruce con la calle Del Triunfo, luego de que al número de emergencias 911 se alertara sobre una persona lesionada por disparos de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros informes, Christopher se encontraba sobre la banqueta cuando fue interceptado por al menos un hombre armado, quien le disparó en repetidas ocasiones antes de escapar del lugar.