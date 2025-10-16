$!Asesinan a balazos a joven en su casa en Las Coloradas, Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue privado de la vida por disparos de arma de fuego mientras se encontraba al interior de su domicilio, en un hecho de violencia registrado durante los primeros minutos de la madrugada de este miércoles en la colonia Las Coloradas, al suroriente de Culiacán.

La víctima fue identificada oficialmente como Eduardo N., de 29 años de edad, al encontrar una credencial de elector entre sus pertenencias.