$!Asesinan a balazos a joven en su casa en Las Coloradas, Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue privado de la vida por disparos de arma de fuego mientras se encontraba al interior de su domicilio, en un hecho de violencia registrado durante los primeros minutos de la madrugada de este miércoles en la colonia Las Coloradas, al suroriente de Culiacán.
La víctima fue identificada oficialmente como Eduardo N., de 29 años de edad, al encontrar una credencial de elector entre sus pertenencias.
El reporte del crimen se recibió alrededor de la medianoche, indicando un ataque en las inmediaciones de las calles Palos Blancos y San Alfonso. De acuerdo con testimonios recabados por las autoridades, el joven se encontraba descansando dentro de su vivienda cuando fue irrumpido por sujetos armados, quienes lo sorprendieron y le dispararon a corta distancia.
Tras el aviso, paramédicos de Cruz Roja se trasladaron al sitio para brindarle auxilio. Sin embargo, al revisar a la víctima, confirmaron que ya no presentaba signos vitales, declarándolo fallecido en el lugar.
Eduardo N. quedó inerte sobre una cama. Agentes de la Policía Municipal y Estatal acordonaron la zona para resguardar la escena, a la espera del personal de la Fiscalía General del Estado para el inicio de las investigaciones de campo.