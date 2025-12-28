Seguridad
Asesinan a balazos a Kevin Jair en Juntas del Humaya, en Culiacán

El joven fue atacado a balazos durante las primeras horas de este domingo en las inmediaciones de la calle Lechuga
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
28/12/2025 07:46
28/12/2025 07:46

CULIACÁN._ Durante la madrugada de este domingo se registró un ataque armado que dejó a un joven sin vida en la colonia Juntas del Humaya, al norte de Culiacán.

El agredido fue identificado como Kevin Jair “N”, de aproximadamente 19 años de edad.

Vecinos del sector reportaron el homicidio a los números de emergencia alrededor de las 02:00 horas, en las inmediaciones de la calle Lechuga.

Al lugar arribaron elementos de seguridad para el acordonamiento del área, y posteriormente personal de la Fiscalía General del Estado para proceder al levantamiento del cuerpo, de evidencias e iniciar la investigación del caso.

