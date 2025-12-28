Asesinan a balazos a Kevin Jair en Juntas del Humaya, en Culiacán

CULIACÁN._ Durante la madrugada de este domingo se registró un ataque armado que dejó a un joven sin vida en la colonia Juntas del Humaya, al norte de Culiacán.

El agredido fue identificado como Kevin Jair “N”, de aproximadamente 19 años de edad.

Vecinos del sector reportaron el homicidio a los números de emergencia alrededor de las 02:00 horas, en las inmediaciones de la calle Lechuga.

Al lugar arribaron elementos de seguridad para el acordonamiento del área, y posteriormente personal de la Fiscalía General del Estado para proceder al levantamiento del cuerpo, de evidencias e iniciar la investigación del caso.