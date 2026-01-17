$!Asesinan a balazos a Luis Gerardo dentro de un domicilio de la colonia Díaz Ordaz, en Culiacán

Un hombre fue asesinado a balazos durante el mediodía de este sábado, dentro de una casa en la colonia Díaz Ordaz en Culiacán.

Luis Gerardo, de 29 años de edad, fue atacado al interior de un domicilio por sujetos que llegaron a bordo de una motocicleta, ingresaron al inmueble y le dispararon en al menos tres ocasiones.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Constituyente Félix Palavicini, en el cruce con la calle Constituyente Natividad Macías, cerca de las 12:30 horas de este 17 de enero.