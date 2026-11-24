GUASAVE._ Un ataque directo a balazos cobró la vida de un hombre de 44 años la tarde de este martes en la comunidad de San Rafael, luego de que sujetos armados lo hicieran salir de su vivienda y abrieran fuego en su contra frente a su hijo y otro menor de edad.

De acuerdo con reportes de las corporaciones policiales, los hechos se registraron sobre la calle Cosalá, entre Petatlán y San Rafael, donde quedó sin vida Magdaleno “C”, de 44 años, conocido como “Maleno”, originario de Potrerillos pero radicado desde hace tiempo en dicha localidad.

Testimonios recabados en la escena indican que los agresores arribaron al domicilio a bordo de motocicletas al menos una unidad tripulada por dos hombres de cabello negro vestidos con suéter, según testigos, aunque otras versiones señalan la participación de más vehículos y comenzaron a gritar el nombre de la víctima.

Al salir del inmueble para atender el llamado, Magdaleno fue sorprendido a tiros; recibió al menos dos o tres impactos en la cabeza y otros más en diversas partes del cuerpo. Tras perpetrar la agresión, los responsables emprendieron la huida con dirección a la carretera Internacional México 15, sin que lograran ser ubicados.

Vecinos que escucharon cerca de ocho detonaciones solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia. Paramédicos de Cruz Roja acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios, pero únicamente confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana localizaron el cuerpo recostado sobre su costado derecho en la vía pública y aseguraron el perímetro tras detectar seis casquillos percutidos a pocos metros del cadáver. En el lugar, una mujer de 41 años se identificó como hermana del fallecido y ratificó su identidad ante los oficiales.

Al despliegue de seguridad se sumaron elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano para resguardar el área, mientras que personal pericial y de investigación de la Fiscalía General del Estado quedó a cargo de las diligencias de ley y del levantamiento de evidencias. Hasta el cierre de esta edición no se reportan personas detenidas.