$!Asesinan a balazos a mecánico en el Fraccionamiento Finisterra, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre identificado como Carlos “N”, de 58 años de edad, fue asesinado a balazos la tarde de este martes en las calles del Fraccionamiento Finisterra, al sur de Culiacán.

El occiso, de oficio mecánico, fue agredido en la vía pública, por la Calle Ignacio Manuel Altamirano, entre Ernesto Damy y Cruz Medina, alrededor de las 17:30 horas de este 11 de agosto.

La víctima vestía una casaca deportiva y short, y recibió impactos de bala de arma larga; paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para atenderlo e intentaron reanimarlo, pero confirmaron que ya había perdido la vida.