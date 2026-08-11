$!Asesinan a balazos a médico de 76 años dentro de farmacia en la Miguel Hidalgo, en Culiacán

CULIACÁN._ Fernando, un médico de 76 años, fue asesinado a balazos la noche de este martes 11 de agosto al interior de una farmacia que atendía en la Colonia Miguel Hidalgo, al oriente de Culiacán. La víctima fue agredida aproximadamente a las 21:00 horas en el establecimiento ubicado sobre la Calzada de los Sabinos, esquina con la Calle Gustavo Garmendia.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido si el asesinato ocurrió en medio de un asalto o si se trató de un ataque directo, ni características sobre los responsables. Al acudir al reporte de disparos, cuerpos policiales y efectivos militares encontraron al adulto mayor tendido sin vida detrás del mostrador, entre los estantes con medicamento.