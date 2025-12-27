$!Asesinan a balazos a motociclista en el fraccionamiento Valle Alto, en Culiacán

CULIACÁN._ Un motociclista fue asesinado a balazos durante la tarde de este sábado cuando circulaba por el fraccionamiento Valle Alto, al noroeste de Culiacán.

El homicidio se cometió sobre el bulevar Álvaro del Portillo, entre las calles Valle de la Isla y Valle Hundido.

La agresión se reportó a las autoridades aproximadamente a las 17:30 horas de este 27 de diciembre.