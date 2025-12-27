$!Asesinan a balazos a motociclista en el fraccionamiento Valle Alto, en Culiacán

CULIACÁN._ Un motociclista fue asesinado a balazos durante la tarde de este sábado cuando circulaba por el fraccionamiento Valle Alto, al noroeste de Culiacán.
El homicidio se cometió sobre el bulevar Álvaro del Portillo, entre las calles Valle de la Isla y Valle Hundido.
La agresión se reportó a las autoridades aproximadamente a las 17:30 horas de este 27 de diciembre.
La víctima es un varón de tez morena y complexión regular, que al momento de ataque vestía un pantalón de mezclilla azul, tenis negros y playera naranja.
Hasta el momento, el hombre no ha sido identificado por autoridades.
El tramo del bulevar fue cerrado por policías municipales y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.