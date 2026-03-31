$!Asesinan a balazos a motociclista en la colonia Buenos Aires, en Culiacán

Un motociclista fue asesinado a balazos la tarde de este lunes 30 de marzo en la colonia Buenos Aires, en Culiacán.

El ataque se registró alrededor de las 15:00 horas en el cruce de la calle Loma de Efraín y Cerro El Salado, donde la víctima fue interceptada por civiles armados mientras circulaba en su unidad.

De acuerdo con los reportes, tras ser agredido, el hombre abandonó su motocicleta e intentó huir corriendo hacia el patio de un domicilio; sin embargo, fue alcanzado por los disparos y cayó inconsciente metros adelante.