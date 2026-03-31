$!Asesinan a balazos a motociclista en la colonia Buenos Aires, en Culiacán

Un motociclista fue asesinado a balazos la tarde de este lunes 30 de marzo en la colonia Buenos Aires, en Culiacán.
El ataque se registró alrededor de las 15:00 horas en el cruce de la calle Loma de Efraín y Cerro El Salado, donde la víctima fue interceptada por civiles armados mientras circulaba en su unidad.
De acuerdo con los reportes, tras ser agredido, el hombre abandonó su motocicleta e intentó huir corriendo hacia el patio de un domicilio; sin embargo, fue alcanzado por los disparos y cayó inconsciente metros adelante.
Elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio tras el reporte de una persona lesionada y localizaron la motocicleta abandonada, así como múltiples casquillos percutidos en la zona.
Al inspeccionar el área, los militares encontraron a la víctima sin aparentes signos vitales. Posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que el hombre ya había fallecido debido a la gravedad de las heridas.
La zona fue asegurada por las autoridades en el cruce mencionado, frente a la avenida Álvaro Obregón y cerca del Parque 87, sin que se interrumpiera la circulación vehicular.
Se espera el arribo de peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.
La identidad de la víctima es desconocida, sin embargo vecinos de la zona lo conocían con el apodo de “El Aguacate”.