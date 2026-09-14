$!Asesinan a balazos a motociclista en la colonia Libertad, en Mazatlán

MAZATLÁN. _Un motociclista fue asesinado a balazos la mañana de este lunes en calles de la colonia Libertad, en Mazatlán.
El occiso fue identificado en el lugar como Ignacio “N”, de 31 años de edad.
La agresión fue reportada alrededor de las 08:00 horas, en el cruce de la avenida Circunvalación y la calle Emiliano Zapata, del sector mencionado.
De acuerdo con testigos, hombres armados llegaron hasta donde se encontraba la víctima, quien estaba estacionado sobre su motocicleta, y le dispararon en varias ocasiones a corta distancia.
Socorristas de Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios; sin embargo, el hombre ya no presentaba signos vitales debido a las múltiples heridas de bala que sufrió.
La zona fue acordonada por policías municipales y resguardada por elementos del Ejército, mientras personal pericial de la Fiscalía General del Estado realizaba las diligencias correspondientes.