$!Asesinan a balazos a motociclista en la colonia Libertad, en Mazatlán

MAZATLÁN. _Un motociclista fue asesinado a balazos la mañana de este lunes en calles de la colonia Libertad, en Mazatlán.

El occiso fue identificado en el lugar como Ignacio “N”, de 31 años de edad.

La agresión fue reportada alrededor de las 08:00 horas, en el cruce de la avenida Circunvalación y la calle Emiliano Zapata, del sector mencionado.