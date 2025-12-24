$!Asesinan a balazos a motociclista en sector Alameda, en Culiacán

La tarde de este miércoles fue asesinado a balazos un motociclista en el sector Alameda, en el sector Tres Ríos de Culiacán.
Hasta el momento, la víctima permanece sin identificar, pero se sabe que es un masculino de apariencia joven, de tez morena y complexión delgada .
De manera preliminar, se informó que la persona sería repartidor de comida.
El occiso vestía una playera color negra, pantalón de mezclilla azul claro y traía una gorra.
En la escena también quedó derribada la motocicleta en la que es transitaba la víctima, la cuál quedó con las luces encendidas.
El homicidio ocurrió sobre la calle Ignacio López Rayón en el cruce con la calle Teófilo Álvarez Borboa aproximadamente a las 18:00 horas.
El perímetro fue resguardado y acordonado por personal de Guardia Nacional, y de la Secretaría de seguridad y protección ciudadana federal.
Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado llegaron para comenzar con las diligencias correspondientes.