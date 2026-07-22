$!Asesinan a balazos a motociclista por La Costerita, al sur de Culiacán

El occiso fue reconocido como vecino del sector Chulavista, al sur de la capital sinaloense.

CULIACÁN._ Un motociclista identificado como Jesús Francisco “N”, de 34 años, fue asesinado a balazos durante la tarde-noche de este miércoles 22 de julio por la autopista Benito Juárez, La Costerita, en Culiacán.

La víctima transitaba por el carril de poniente a oriente cuando fue agredida a disparos en reiteradas ocasiones cerca de la “caseta vieja”, lo cual provocó que cayera junto al muro de contención que divide ambos sentidos.

Al menos media docena de casquillos percutidos fueron hallados y asegurados alrededor del cadáver y la motocicleta roja con negro.

Elementos de seguridad pública y militares restringieron el tránsito vial a un carril por sentido, en tanto Fiscalía General del Estado se hizo cargo de las diligencias correspondientes.