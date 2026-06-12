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Violencia

Asesinan a balazos a mujer en Infonavit Barrancos, en Culiacán

Paola, de 41 años, fue atacada la noche de este viernes dentro de un domicilio ubicado junto a la Secundaria Técnica 75
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
12/06/2026 21:06
12/06/2026 21:06

CULIACÁN._ Una mujer identificada como Paola “N”, de 41 años, fue asesinada a balazos en un domicilio del Infonavit Barrancos, al sur de Culiacán, durante la noche de este viernes 12 de junio.

El crimen se registró en una vivienda por la calle Municipio Libre, entre la calle Artículo 25 y Coníferas, a un costado de la escuela Secundaria Técnica 75.

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Vecinos indicaron que se escucharon cerca de seis disparos de arma de fuego, por lo que movilizaron a autoridades, quienes confirmaron el asesinato.

Personal del Ejército Mexicano acordonó la calle para preservar la escena, donde se encontraron casquillos percutidos que quedaron regados sobre la calle, con dirección hacia la vivienda donde murió la mujer.

Al lugar se trasladaron agentes ministeriales para recabar las evidencias y recoger el cadáver de la víctima con apoyo del Servicio Médico Forense.

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