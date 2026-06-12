$!Asesinan a balazos a mujer en Infonavit Barrancos, en Culiacán

CULIACÁN._ Una mujer identificada como Paola “N”, de 41 años, fue asesinada a balazos en un domicilio del Infonavit Barrancos, al sur de Culiacán, durante la noche de este viernes 12 de junio.

El crimen se registró en una vivienda por la calle Municipio Libre, entre la calle Artículo 25 y Coníferas, a un costado de la escuela Secundaria Técnica 75.