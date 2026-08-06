$!Asesinan a balazos a mujer estilista en Escuinapa

La mujer fue identificada como Karolina “E”, de alrededor de 34 años; en el lugar se encuentran corporaciones federales y municipales.

ESCUINAPA._ Una mujer de oficio estilista murió está tarde después de ser agredida con arma de fuego en la colonia Ampliación Juárez.

Los hechos se suscitaron en la calle 16 de septiembre, en el domicilio y negocio de la trabajadora de belleza.

Cruz Roja atendió a un menor de edad, hijo al parecer de Karolina, quien presentó una crisis nerviosa.

El jueves pasado, también fue agredida la estilista Yuridia “C” quien estaba acompañada de su hijo de 1 año, quien también resultó lesionado; Yuridia murió el viernes debido a las heridas recibidas.