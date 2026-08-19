$!Asesinan a balazos a otra mujer en el Centro de Escuinapa

ESCUINAPA._ A pesar del reforzamiento de la seguridad, otra mujer fue asesinada a balazos este miércoles en el Centro de Escuinapa.
La víctima fue identificada como Mireya “A”, de 50 años.
El ataque ocurrió alrededor de las 14:00 horas, en el cruce de la avenida de La Juventud, entre Melchor Ocampo y 16 de Septiembre, en la periferia del Centro.
De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, dos hombres arribaron en una motocicleta hasta el domicilio de Mireya, quien se encontraba sentado en una silla afuera de su casa, y le disparó hasta matarla.
Se hizo el reporte a Cruz Roja, cuyos paramédicos arribaron al lugar, pero Mireya ya estaba sin vida.
Al lugar arribaron también elementos de la Policía Estatal Preventiva, de la Marina, Policía Municipal y Guardia Nacional.
Apenas el pasado viernes, también en el Centro de Escuinapa, fue asesinada a balazos Perla, de 22 años, quien era empleada de un negocio.
Con este crimen, suman 12 mujeres asesinadas durante agosto en hechos registrados en Culiacán, Mazatlán y Escuinapa.