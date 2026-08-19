$!Asesinan a balazos a otra mujer en el Centro de Escuinapa

ESCUINAPA._ A pesar del reforzamiento de la seguridad, otra mujer fue asesinada a balazos este miércoles en el Centro de Escuinapa.

La víctima fue identificada como Mireya “A”, de 50 años.

El ataque ocurrió alrededor de las 14:00 horas, en el cruce de la avenida de La Juventud, entre Melchor Ocampo y 16 de Septiembre, en la periferia del Centro.