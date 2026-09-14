$!Asesinan a balazos a otra persona en Mazatlán, ahora en la Colonia Francisco Villa

MAZATLÁN._ Un hombre de origen estadounidense fue asesinado a balazos en la Avenida Bicentenario, de la Colonia Francisco Villa, la tarde de este lunes en Mazatlán.

Este es el cuarto asesinato registrado hasta las 17:30 horas de este 14 de septiembre en el puerto.

La víctima fue identificada como Steve, de aproximadamente 45 años.