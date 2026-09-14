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Asesinan a balazos a otra persona en Mazatlán, ahora en la Colonia Francisco Villa

El ataque contra un hombre se registró sobre la Avenida Bicentenario y representa el cuarto homicidio reportado este lunes en el puerto
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
14/09/2026 18:09
14/09/2026 18:09

MAZATLÁN._ Un hombre de origen estadounidense fue asesinado a balazos en la Avenida Bicentenario, de la Colonia Francisco Villa, la tarde de este lunes en Mazatlán.

Este es el cuarto asesinato registrado hasta las 17:30 horas de este 14 de septiembre en el puerto.

La víctima fue identificada como Steve, de aproximadamente 45 años.

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El hombre fue agredido sobre la Avenida Bicentenario, casi esquina con la Calle Toma de Zacatecas.

La circulación vial fue cerrada por elementos militares y policías, quienes mantienen acordonada la zona.

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