$!Asesinan a balazos a otra persona en Mazatlán, ahora en la Colonia Francisco Villa

MAZATLÁN._ Un hombre de origen estadounidense fue asesinado a balazos en la Avenida Bicentenario, de la Colonia Francisco Villa, la tarde de este lunes en Mazatlán.
Este es el cuarto asesinato registrado hasta las 17:30 horas de este 14 de septiembre en el puerto.
La víctima fue identificada como Steve, de aproximadamente 45 años.
El hombre fue agredido sobre la Avenida Bicentenario, casi esquina con la Calle Toma de Zacatecas.
La circulación vial fue cerrada por elementos militares y policías, quienes mantienen acordonada la zona.