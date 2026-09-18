$!Asesinan a balazos a pasajero de taxi de plataforma en Fovissste Humaya, Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos mientras viajaba en el asiento trasero de un vehículo de plataforma, en la colonia Fovissste Humaya, al norte de Culiacán; el conductor de la unidad resultó ileso.
El ataque fue reportado alrededor de las 9:15 horas de este viernes 18 de septiembre, tras escucharse detonaciones de arma de fuego en el cruce de las calles Dr. Enrique Cabrera y Sarh, cerca de una escuela primaria del sector.
El lugar donde ocurrió el ataque se encuentra a unos metros de una escuela primaria y en una zona habitacional de alta afluencia.
De acuerdo con la información preliminar, un motociclista se aproximó al vehículo Renault blanco, de modelo reciente, y disparó contra el pasajero que viajaba en la parte trasera.
Al llegar al sitio, elementos de seguridad localizaron la unidad con uno de los cristales de las puertas traseras roto por los impactos de bala. En el interior encontraron a la víctima, quien ya no presentaba signos vitales.
Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información sobre la identidad ni las características del hombre asesinado.
La zona fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mientras se esperaba el arribo de policías de investigación y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes.
Una vez concluidos los trabajos periciales, se prevé que el cuerpo sea trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde continuará el proceso de identificación.