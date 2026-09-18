$!Asesinan a balazos a pasajero de taxi de plataforma en Fovissste Humaya, Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos mientras viajaba en el asiento trasero de un vehículo de plataforma, en la colonia Fovissste Humaya, al norte de Culiacán; el conductor de la unidad resultó ileso.

El ataque fue reportado alrededor de las 9:15 horas de este viernes 18 de septiembre, tras escucharse detonaciones de arma de fuego en el cruce de las calles Dr. Enrique Cabrera y Sarh, cerca de una escuela primaria del sector.

El lugar donde ocurrió el ataque se encuentra a unos metros de una escuela primaria y en una zona habitacional de alta afluencia.