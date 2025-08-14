$!Asesinan a balazos a Pavel, de 15 años, en Juntas de Humaya en Culiacán

CULIACÁN._ A balazos fue asesinado Pavel, un menor de 15 años de edad, durante la noche de este jueves 14 de agosto en la colonia Juntas de Humaya, en Culiacán. El hecho se reportó alrededor de las 20:00 horas en la calle Amapola, antes de llegar a la calle Ajonjolí y a la avenida principal del sector. Según los informes preliminares, el adolescente habría sido sorprendido por al menos tres civiles armados que lo sometieron para intentar privarlo de la libertad; sin embargo, durante el hecho habría intervenido un abuelo de la víctima para tratar de liberarlo de sus agresores.

Ante la situación, los sujetos armados procedieron a golpear al señor y atacaron a balazos en repetidas ocasiones a Pavel, para escapar dejándolo gravemente herido. Una llamada anónima al número de emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades de seguridad y salud sobre el ataque refiriendo que en el sitio habría una persona herida de bala, no obstante, fue cuando llegaron al punto que confirmaron que el menor ya había perdido la vida. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Policía Estatal Preventiva se encargaron de delimitar un área con la cinta amarilla de precaución para facilitar la labor de los peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias de campo.