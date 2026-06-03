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Homicidios

Asesinan a balazos a propietario de taller de polarizados en Navolato

Manuel “N”, de 45 años de edad, fue agredido en al menos cinco impactos de bala; quedó sin vida al interior de su negocio
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
03/06/2026 12:56
03/06/2026 12:56

NAVOLATO. _ Dentro de un taller de polarizados y a un costado de un vehículo fue asesinado a balazos un hombre durante la mañana de este miércoles en la colonia Alfonso G. Calderón, municipio de Navolato.

Los hechos fueron sobre la calle Leo, entre la Emiliano Zapata y Zodiaco, aproximadamente a las 11:30 horas de este 3 de junio.

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El occiso fue identificado como Manuel “N”, de 45 años de edad y vecino del sector, quien era el propietario del establecimiento.

El hombre es de complexión robusta, tez morena clara, barba canosa, y vestía playera lisa color negro, short negro con rayas blancas, tenis y calcetines negros.

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La víctima presentó impactos de bala en la cabeza, tras ser agredido en al menos cinco ocasiones, murió tendido boca arriba, junto a barda perimetral a un costado de un vehículo

La zona quedó acordonada por la Policía Municipal de Navolato, a la espera de que lleguen peritos de Fiscalía General del Estado.

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