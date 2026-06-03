$!Asesinan a balazos a propietario de taller de polarizados en Navolato

NAVOLATO. _ Dentro de un taller de polarizados y a un costado de un vehículo fue asesinado a balazos un hombre durante la mañana de este miércoles en la colonia Alfonso G. Calderón, municipio de Navolato.

Los hechos fueron sobre la calle Leo, entre la Emiliano Zapata y Zodiaco, aproximadamente a las 11:30 horas de este 3 de junio.