$!Asesinan a balazos a propietario y mecánico de un taller de motos en Mazatlán

El ataque armado se registró a las 12:05 horas, indicando un taller de motos ubicado sobre la calle Santa Joaquina entre la avenida De los Reyes y la calle Santa Catarina.

MAZATLÁN._ Con una serie de disparos fue privado de la vida Manuel “N”, un mecánico y propietario de un taller de motocicletas en el fraccionamiento Santa Teresa.

Según versiones en el lugar, hombres armados a bordo de una motocicleta llegaron al taller y le dispararon a quemarropa al mecánico identificado como Manuel “N”, de 55 años aproximadamente.

Policías municipales y elementos del Ejército aseguraron el área del ataque y solicitaron una ambulancia.

Paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar, pero solo comprobaron que el hombre agredido ya no contaba con signos vitales.

Las diligencias de ley quedaron a cargo de Peritos de la Fiscalía General del Estado.