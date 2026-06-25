$!Asesinan a balazos a repartidor de comida mientras circulaba por las calles de la Colonia Santa Anita, en Culiacán

Un joven que trabajaba como repartidor de comida fue asesinado a balazos la tarde de este jueves 25 de junio mientras circulaba en motocicleta por calles de la Colonia Santa Anita, al norte de Culiacán. La agresión se registró alrededor de las 17:00 horas en el cruce de la Avenida Igualamo con la Calle Ayale, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima se desplazaba en su motocicleta cuando fue interceptada por hombres armados, quienes le dispararon en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga. Tras el ataque, el joven quedó tendido sobre la vialidad junto a la motocicleta. En la escena también permanecieron su casco de protección y la mochila utilizada para transportar los pedidos de comida, lo que hacía evidente que se encontraba laborando al momento de la agresión.