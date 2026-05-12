Asesinan a balazos a taquero en la colonia Pemex, en Culiacán

El propietario de una taquería fue asesinado a balazos durante la noche de este martes 12 de mayo mientras atendía su negocio en la colonia Pemex, en Culiacán.

El ataque se registró alrededor de las 19:00 horas en el cruce de la avenida Benjamín Hill y la calle Guillermo Laveaga, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego al número de emergencias.

De acuerdo con los primeros informes, al menos un civil armado se acercó al establecimiento y disparó directamente contra la víctima en repetidas ocasiones, presuntamente apuntándole a la cabeza.

Tras la agresión, el hombre quedó tendido en el área donde preparaban los alimentos dentro del negocio.

Elementos del Ejército Mexicano acudieron como primeros respondientes y localizaron a la víctima sobre el suelo con heridas producidas por disparos de arma de fuego; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Aunque su identidad no ha sido revelada oficialmente, en el lugar fue identificado de manera extraoficial con el apodo de “El Güero”.

En la escena quedaron múltiples casquillos percutidos esparcidos tanto en el pavimento como cerca del sitio donde quedó el cuerpo, evidencias que fueron aseguradas por las autoridades.

La zona fue acordonada mientras peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado realizaban las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios.