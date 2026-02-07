Asesinan a balazos a taxista de Acaponeta en Tecualilla, Escuinapa

TECUALILLA, Escuinapa._ Un taxista de Acaponeta fue asesinado la noche del viernes con múltiples ráfagas de arma de fuego.

El hombre fue identificado como Gonzalo “N”, y de acuerdo a familiares, aunque renuente en un principio, accedió a traer pasaje a este municipio, pero debido a la peligrosidad de la zona solo llegó a este punto, para evitar riesgos.

Al parecer durante el tránsito de retorno al municipio de Nayarit fue víctima de ráfagas de armas de fuego, muriendo en el lugar, el vehículo quedó con múltiples impactos.

Al sitio acudió servicios periciales de la Fiscalía de Justicia para iniciar el proceso de investigación.