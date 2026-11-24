MAZATLÁN._ Un adulto mayor fue asesinado con disparos de arma de fuego en calles de la colonia Francisco Villa.
El hecho se registró a las 20:20 horas, sobre la calle Batalla de Tierra Blanca, entre las calles Toma de la Polvoreda y Plan de Guadalupe, de la colonia Francisco Villa.
De acuerdo a los datos recabados, hombres armados se detuvieron frente a él y le dispararon hasta verlo caer y luego del ataque, huyeron con rumbo desconocido.
Paramédicos de Bomberos veteranos llegaron al lugar para tratar de auxiliar a la víctima, pero ya no contaba con signos vitales y solo cubrieron el cadáver con una sábana clínica.
El lugar fue acordonado por policías municipales y elementos de la Guardia Nacional y del Ejército.
Peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las diligencias correspondientes y el cadáver fue trasladado a las instalaciones del SEMEFO por parte del personal funerario en turno.