MAZATLÁN._ Un adulto mayor fue asesinado con disparos de arma de fuego en calles de la colonia Francisco Villa.

El hecho se registró a las 20:20 horas, sobre la calle Batalla de Tierra Blanca, entre las calles Toma de la Polvoreda y Plan de Guadalupe, de la colonia Francisco Villa.

De acuerdo a los datos recabados, hombres armados se detuvieron frente a él y le dispararon hasta verlo caer y luego del ataque, huyeron con rumbo desconocido.